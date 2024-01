A Firenze sold out la due giorni di formazione di BMItalia

Una nota comunica che è sold out il primo appuntamento del 2024 che BMItalia ha organizzato, sotto il patrocinio di Millennium Formazione & Coaching, in collaborazione con Legal Building Academy e CondoAssociazione e con la partnership di BGEST - Xori Group, di Impianto Sicuro Consorzio TREE e di Arno Manetti Ascensori, a Firenze.

Il corso di aggiornamento per amministratori di condominio valido ai sensi del Dm 140/2014 in programma il 26 e il 27 gennaio presso l’Hotel Croce di Malta, via della scala numero 7 ha infatti registrato immediatamente il tutto esaurito - anche in considerazione delle tematiche che verranno affrontate - tanto da indurre il Direttore del Centro studi Nazionale BMItalia, Alessandro Di Francesco, ad affermare che «vista l’inaspettata affluenza, sicuramente e certamente verranno organizzati a breve altri corsi di aggiornamento in altre piazze del Paese per soddisfare le richieste che arrivano da parte degli operatori del settore».

Le due giornate di lavoro, nel corso delle quali avrà luogo anche l’Assemblea straordinaria di BMItalia per il rinnovo delle cariche associative in scadenza, principieranno con l’intervento di Di Francesco, il quale relazionerà sul regime delle locazioni nelle parti comuni dell’edificio. La giornata si concluderà con l’intervento di Piermattia Gandolfi, key account manager di BGEST – Xori Group, Andrea Vosilla, responsabile BU Tech Advisory di LESS srl, che illustrerà il tema delle Comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile a livello condominiale fornendo un inquadramento generale della materia, e infine con l’intervento di Mario Mollo, legal specialist di Xori Holding srl, che tratterà di questioni giuridiche sulle Cer soffermandosi su alcuni interessanti spunti di riflessione.

La seconda giornata vedrà alternarsi come relatori Peter Lewis Geti, esperto condominialista, che tratterà il tema dei regolamenti di condominio con un focus particolare sulle più recenti sentenze della Cassazione in ordine alla validità delle clausole contrattuali in essi contenuti, ancora Di Francesco in merito ai bonus edilizi in condomino e alle novità fiscali del 2024, e il presidente nazionale di BMItalia, Giovanni Zullo, il quale fornirà indicazioni, oltre la gestione della materia condominiale, riguardo l’organizzazione informatica dell’ufficio dell’amministratore. Al termine delle 15 ore di aggiornamento, avrà luogo l’esame finale con il conseguente rilascio degli attestati ai partecipanti.