A Modena la Conferenza nazionale di servizi e organizzativa di Confappi

Il 12 aprile 2024, a partire dalle 14,30 all’Auditorium Confcommercio di Modena (via Piave, 125), è in programma la Conferenza nazionale di servizi e organizzativa di Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare). Durante il pomeriggio saranno affrontati i seguenti temi:

- associazioni di proprietari e apertura partita Iva;

- i poteri statutari delle sedi territoriali e il coordinamento regionale;

- gli affitti brevi;

- bonus edilizi per i proprietari immobiliari;

- comunità energetiche;

- nuovi servizi ai soci.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.confappi.it o contattare la sede nazionale all’indirizzo mail segreteria@confappi.it o al numero di telefono 02/33105242.