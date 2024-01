A Napoli il 26 gennaio presentazione della guida Anaci/Notariato Vivere in Condominio

Evento organizzato da Anaciu, sede provinciale di Napoli insieme al Notariato dal titolo «Vivere in Condominio: casi e risposte pratiche» venerdì 26 gennaio presso l’aula magna dell’Università Federico II (Via Parthenope, 36, Napoli) dalle ore 09,30 alle ore 13,30 (clicca qui per la locandina). I relatori che parteciperanno all’evento formativo si concentreranno ad esporre una serie di casi pratici, utili a risolvere una serie di problematiche ricorrenti nell’ambito della gestione condominiale.

Sarà l’occasione per presentare la guida «Vivere in condominio», pubblicata a dieci anni dall’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012 numero 220 , con la quale è stata profondamente innovata la materia del condominio. Ad una breve introduzione dedicata ai principi generali (quali, per esempio, i diritti dei condòmini, le funzioni dell’assemblea o dell’amministratore), nel testo segue una serie di domande su casi comuni ai quali si è cercato di dare una risposta in modo concreto, sulla base del diritto e dei principali orientamenti giurisprudenziali.