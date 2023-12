A Napoli la due giorni Anaci alla Stazione marittima

Due giorni di lavori a Napoli il 15 e 16 dicembre presso la Stazione marittima, in centro città, per Anaci, l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, che ha scelto il capoluogo campano come sede del Consiglio nazionale. «Si parte dai giovani» precisa il presidente nazionale Francesco Burrelli, che ha fortemente voluto Generazione Anaci, la prima borsa di studio dedicata alla formazione teorico pratica dei giovani amministratori di condominio e immobili. «Il futuro della professione è incentrato su di loro e questo innovativo percorso formativo rappresenta un’occasione di crescita professionale su cui Anaci investe tempo e risorse economiche. Lo farà anche nel prossimo anno».

Prima giornata di lavori incentrata sui giovani, poi si svolgeranno il 16 i lavori del consiglio nazionale. Un anno si chiude, un anno di novità per il mondo condominiale chiamato ad affrontare sempre nuove sfide. Burrelli torna anche sul tema della digitalizzazione degli edifici. «Oggi le case – ribadisce - non sono più quelle di ieri, grazie alla domotica la digitalizzazione è entrata prepotente nelle nostre abitazioni. L’amministratore non può più esimersi dall’apprendere uno specifico know-how, per continuare a garantire ai propri condòmini adeguata assistenza».