A Natale Confabitare premia gli alberi e i presepi più belli

Confabitare - Associazione proprietari immobiliari - in una nota ha comunicato la presentazione di un concorso dedicato all’albero e al presepe più suggestivi. Il concorso, ideato per celebrare la creatività e la passione dei bolognesi nel decorare le proprie case e giardini durante le festività, mette in primo piano gli alberi di Natale e i presepi addobbati con cura e dedizione.

La valutazione del vincitore terrà conto di diversi criteri, tra cui l’estetica, l’originalità degli addobbi, la fantasia nei materiali utilizzati, la scenografia delle luci e la varietà cromatica. Una giuria di esperti sarà incaricata di visitare le case dei partecipanti, garantendo un’analisi dettagliata di ogni dettaglio.

Il concorso, aperto a tutti i cittadini, associati o meno, si concluderà il 6 gennaio, offrendo la possibilità di vincere buoni acquisto fino a 500 euro.

Per partecipare, basta contattare la segreteria di Confabitare al numero 051/270 444 o recarsi presso la sede in via Marconi 6/2. Successivamente, la giuria effettuerà una visita, previo appuntamento, per valutare da vicino gli alberi di Natale e i presepi, riconoscendo così l’impegno e la creatività dedicati a rendere uniche le festività natalizie.

«Il concorso mette in risalto la creatività e la passione nel decorare le case e i giardini durante le festività - commenta Alberto Zanni Presidente Nazionale di Confabitare - si tratta di un’opportunità per esprimere il proprio stile personale, utilizzando originalità negli addobbi e fantasia nei materiali, creando così un’atmosfera unica e suggestiva. Oltre alla gratificazione personale di vedere riconosciuto il proprio impegno creativo, c’è l’opportunità di vincere buoni acquisto fino a 500 euro».