A Rimini la fiera della transizione energetica

Sono i numeri con cui si apre la seconda edizione in “solitaria” di Key - The energy transition expo, dopo 15 saloni in abbinata a Ecomondo, a confermare il successo della scelta compiuta lo scorso anno da Ieg (Italian exhibition group) di scorporare l’evento dedicato al mondo delle energie rinnovabili dalla fiera “madre” della transizione ecologica.

La tre giorni che si inaugura oggi nel quartiere di Rimini si prepara a battere il record del 2023, che aveva raggiunto 600 aziende espositrici, quasi...