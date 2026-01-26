A Trento fototrappole e percorsi di educazione ambientale nei condomìni contro l’abbandono dei rifiuti

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti vede la città di Trento in prima linea. Tutta la città è interessata dal fenomeno ma in particolare le strade del Monte Bondone, le campagne di Ravina e Romagnano, le aree industriali di Trento nord. Nel corso del 2025 la Polizia locale di Trento, in collaborazione con gli accertatori ambientali di Dolomiti Ambiente, ha accertato 275 violazioni per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti o per il mancato e scorretto conferimento. Le irregolarità più frequenti...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi