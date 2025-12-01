A Verona la due giorni Gesticond: conferenza organizzativa e consiglio nazionale

Dalla privacy e digitalizzazione nel condominio alla gestione della sicurezza e delle spese straordinarie. Oltre 100 gli amministratori Gesticond che hanno partecipato alla Conferenza organizzativa dei servizi Gesticond a Verona il 28 novembre.

Focus sull’intelligenza artificiale curato dal professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab Emanuele Frontoni con tanto di prova di uso concreto dello strumento da parte ...