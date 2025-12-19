Abiconf sul Pdl Gardini: disponibili al dialogo costruttivo, no all’obbligo del revisore

Abiconf, l’Associazione degli Amministratori di Confcommercio, per voce del presidente nazionale Andrea Tolomelli, conferma la propria disonibilità al dialogo costruttivo sul pdl Gardini. Sicuramente va riconosciuto che il progetto di legge - scrive Tolomelli - ha aperto una vivace discussione sulle norme che regolano la materia condominiale e la professione dell’amministratore di condominio. Abbiamo favorevolmente appreso che trattasi di “un cantiere aperto”, rispetto al quale diamo massima disponibilità...

