Abiconf sul Pdl Gardini: disponibili al dialogo costruttivo, no all’obbligo del revisore
La revisione dovrebbe rimanere nell’alveo della straordinarietà nei casi di contenzioso stragiudiziale o giudiziale
Abiconf, l’Associazione degli Amministratori di Confcommercio, per voce del presidente nazionale Andrea Tolomelli, conferma la propria disonibilità al dialogo costruttivo sul pdl Gardini. Sicuramente va riconosciuto che il progetto di legge - scrive Tolomelli - ha aperto una vivace discussione sulle norme che regolano la materia condominiale e la professione dell’amministratore di condominio. Abbiamo favorevolmente appreso che trattasi di “un cantiere aperto”, rispetto al quale diamo massima disponibilità...
