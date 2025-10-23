Abitazione fuori dall’Isee, solo il 15% sarà coinvolto
Secondo dati Caf Acli solo il 49,5% ha una casa principale di proprietà e di queste solo il 29% ha un valore catastale tra l’attuale soglia e i 100mila euro
L’esclusione della casa di abitazione dal calcolo dell’Isee si tradurrà in un vantaggio per pochi. Ad analizzare l’impatto di una possibile revisione delle modalità di calcolo dell’indicatore è l’ufficio studi della rete dei Caf Acli che per Il Sole 24 Ore del Lunedì ha cercato di stimare la platea interessata dalla riforma annunciata, prendendo in esame un campione di 600mila pratiche elaborate nel 2025.
Finora quest’anno sono state prodotte 11,07 milioni di attestazioni (dati Inps aggiornati al ...