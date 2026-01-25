Abitazioni a prezzi calmierati, i progetti locali e del Governo

Il calo del potere d’acquisto e lo squilibrio tra domanda e offerta stanno rendendo la casa sempre meno accessibile nelle aree urbane: secondo l’Osservatorio Immobiliare di Nomisma si rilevano canoni in aumento che pesano sui bilanci familiari e riducono la capacità dei territori di attrarre e trattenere lavoratori qualificati.

Oggi in Italia il disagio abitativo riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, in prevalenza in affitto. È in questo contesto che si apre una fase di profonda transizione delle...