Accordo Anapic e Aqaria per garantire un miglioramento delle acque condominiali

Analizzando l’evoluzione delle ultime vicende riguardanti l’acqua ad uso condominiale, si rilevano contaminazioni di sostanze plastiche e contaminazioni biologiche varie ; riconducibile alla vetustà delle condutture interne , aumenti più che esponenziali di consumi di acqua e a uno stato generale delle condutture territoriali causante perdite e infiltrazioni in tutti gli impianti comunali e regionali in Lombardia.

In una nota la Presidente Anapic Lucia Rizzi, in collaborazione con AQARIA, azienda specializzata nel trattamento delle acque, annuncia che sta promuovendo un progetto finalizzato ad un censimento e valutazione della qualità e della salubrità delle acque nelle reti idriche interne degli edifici abitativi sotto l’egida dell’Assessore al territorio e urbanistica Gianluca Comazzi. Per concretizzare un protocollo d’intesa a tutela della salute delle persone e per garantire un miglioramento ed efficientamento delle acque condominiali.