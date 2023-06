Aeroporto di Bologna rumoroso: Confabitare sostiene i proprietari immobiliari

Vietati da Enav i sorvoli dalle 23 alle 6

Confabitare, associazione proprietari immobiliari, si pone a fianco dei cittadini di Bologna che vivono costantemente il disturbo del rumore del traffico aereo durante le ore notturne. L’associazione è solidale con le loro preoccupazioni e si impegna a sostenere attivamente le richieste di tranquillità notturna. «Sappiamo benissimo gli effetti negativi che il rumore degli aerei può causare sulla qualità della vita e sul benessere delle persone e il conseguente degrado del valore immobiliare. Problematiche che l’associazione riconosce come valide e degne di attenzione» afferma Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare.

In luce di ciò, Confabitare accoglie con favore le recenti misure adottate, che prevedono l’implementazione di procedure da parte di Enav per vietare i sorvoli sulla città di Bologna durante le ore notturne, tra le 23:00 e le 06:00, per l’intera stagione estiva fino al 28 ottobre 2023. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso la risoluzione del problema e sarà attentamente monitorata per valutarne l’efficacia, con l’obiettivo di estenderla anche per le successive stagioni. In aggiunta, il Comune di Bologna ha annunciato l’entrata in vigore, a partire dal 7 settembre 2023, di una nuova procedura concordata con la Commissione Rumore. Questa misura riguarda i decolli in direzione di Bologna e prevede una virata anticipata degli aeromobili durante la fase di decollo, al fine di ridurre significativamente le aree abitate sorvolate e mitigare l’impatto acustico per i residenti.

Confabitare applaude l’iniziativa del sindaco Lepore di convocare al più presto l’aeroporto, i sindacati e le associazioni economiche per un confronto sulle tematiche future, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. «Ci auguriamo di poter rappresentare i proprietari immobiliari a questo tavolo. Continueremo a vigilare attentamente sulla situazione e a impegnarci attivamente per garantire un ambiente abitativo pacifico e di qualità per tutti i proprietari immobiliari. È fondamentale tutelare i diritti e gli interessi dei proprietari immobiliari, favorendo un dialogo costruttivo e sostenendo soluzioni che concilino lo sviluppo dell’aeroporto con la qualità della vita dei residenti» - conclude Zanni.