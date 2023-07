Affitti brevi, CleanBnB mette a segno un +65% nel primo semestre del 2023 di Redazione

Cresce il leader italiano dello short term rent con 41.025 soggiorni gestiti nei primi sei mesi dell’anno e incassi in aumento (+65%) rispetto allo stesso periodo del 2022

Non si ferma la crescita di CleanBnB, leader italiano nella gestione di appartamenti in affitto breve. A confermarlo è Francesco Zorgno, presidente della società quotata in Borsa a Milano sul segmento Egm, che a oggi vanta oltre 2.100 immobili gestiti su 70 diverse località in Italia. «Il soggiorno in appartamento rappresenta da anni una risorsa essenziale per l’offerta turistica italiana», sottolinea Zorgno, «il modello CleanBnB di gestione professionale si è dimostrato la formula più efficiente...