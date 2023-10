Affitti brevi, Confindustria Alberghi una regolamentazione è indifferibile

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La Legge di Bilancio interviene sugli affitti brevi prevedendo una riduzione dell’agevolazione che fino ad oggi ha permesso ai proprietari di applicare la cedolare secca del 21%. Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi precisa che «Di fatto l’intervento riconosce la trasformazione di questo fenomeno che è passato da una integrazione occasionale del reddito familiare ad un’attività a tempo pieno. Nello stesso solco va l’intervento del ministro Santanchè che sta lavorando in modo molto attento su questo tema. Nessuna demonizzazione, ma un sistema di regole che offra trasparenza e garanzie ai clienti. Una soluzione indispensabile che metterà a disposizione di Sindaci e amministrazioni locali elementi necessari alla miglior gestione dei territori. Il Governo sta andando nella giusta direzione. Il fenomeno degli affitti brevi ha assunto caratteristiche da far west e per questo non è più possibile continuare ad operare in assenza di regole».