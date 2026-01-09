Affitti brevi e cedolare secca: novità in arrivo

Gli affitti brevi sono da considerarsi un rapporto locatizio ad uso abitativo, caratterizzato dalla brevità della durata, inferiore a trenta giorni, diventando in questi anni, alla luce dei diversi interventi normativi, in ultimo la legge di Bilancio 2026 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale 301 del 30 dicembre 2025, la legge 199 del 30 dicembre 2025, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»), strumento adottato in ambito turistico e non solo. La finalità di tale contratto è quello di soddisfare esigenze abitative transitorie, distinguendosi dalle locazioni transitorie ordinarie e per studenti universitari, che hanno discipline differenti.