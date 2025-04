Affitti brevi: per l’U.p.p.i. il Consiglio di Stato limita lo strapotere dei Comuni

I piccoli proprietari in una nota affermarmano di non poter « non condividere la sentenza del Consiglio di Stato 2928/2025, che distingue in maniera netta la locazione breve, senza fornitura di servizi, dall’attività turistica esercitata in forma imprenditoriale e boccia i divieti alle locazioni brevi messe in atto da numerosi Comuni». «Si stava creando – dicono il presidente nazionale U.p.p.i. Fabio Pucci e il segretario generale Jean-Claude Mochet – una rete di norme locali (anzi, localissime) ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi