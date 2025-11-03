Affitti brevi, la nuova cedolare colpisce mezzo milione di famiglie

«Una vera e propria stangata sui redditi delle famiglie italiane, perché colpisce di fatto tutte le 500mila case» attualmente nel circuito degli affitti brevi, disincentivando il ceto medio che possiede questi immobili «dal continuare ad investire» per manutenerli. Sono le osservazioni fatte da Aigab, l’associazione italiana gestori affitti brevi, nel corso delle audizioni al disegno di legge di Bilancio: gli interventi in tema di casa sono partiti da uno dei capitoli più discussi del testo, l’incremento...

