Affitti brevi, gli obblighi della gestione imprenditoriale

La domanda Una persona fisica effettua da un paio d’anni locazioni brevi di tre appartamenti, fruendo della cedolare secca. Dal prossimo anno, questo soggetto intende locare altri tre appartamenti. Dovendo procedere all’apertura della partita Iva, potrà limitare la gestione imprenditoriale ai soli ulteriori tre appartamenti, o anche i redditi dei primi tre appartamenti saranno attratti nell’attività imprenditoriale? Inoltre, questo contribuente ha redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero, che non è tenuto a dichiarare in Italia. Tali redditi vanno considerati per la verifica dell’applicabilità del regime forfettario?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 agosto 2025

In conseguenza dell’avvio dell’attività di locazione di immobili in forma imprenditoriale, si ritiene che il soggetto in questione non possa considerare parte degli appartamenti locati come non riconducibili alla sfera imprenditoriale. I redditi derivanti da tutti gli immobili concedibili in locazione breve, compresi quelli già posseduti e locati precedentemente, ...