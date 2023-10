Il presidente di CleanBnb: impatto minimo sui professionisti dalla legge in discussione di Annarita D’Ambrosio

Affitti brevi, la limitazione a due notti del soggiorno minimo in appartamento per Francesco Zorgno è però da rivedere: alimenta il sommerso

Dall’accelerazione improvvisa al nuovo stop: sul disegno di legge Santanchè sugli affitti brevi, poi annunciato come decreto legge, è nuovamente calato il silenzio. A far discutere in queste ore ci sono le iniziative dei singoli comuni come Firenze dove i proprietari di appartamenti in centro che rinunceranno ad affittare ai turisti e torneranno alle locazioni ordinarie si vedranno azzerare l’Imu per tre anni. Iniziativa a cui il ministro del Turismo si è detta fermamente contraria, così come il Codacons intenzionato a rivolgersi al Tar contro il provvedimento.

Il sindaco Nardella ha criticato proprio il nuovo stop alla legge il cui cammino - ha precisato la Santanchè - tornerà in Parlamento con tempi quindi più lunghi. E gli operatori? Ne abbiamo parlato con Francesco Zorgno, presidente di Cleanbnb, la società in rappresentanza dei gestori professionali di affitti brevi

- Quali sono le parti della proposta Santanchè da salvare e quali quelle da modificare/cancellare?

L’intento della proposta di legge, che recita «fornire una disciplina uniforme a livello nazionale nonché di contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore», è sicuramente apprezzabile.

Senz’altro condividiamo la proposta di rendere uniforme la regolamentazione a livello nazionale, senza introdurre regole nuove ma applicando e generalizzando quelle già esistenti nelle varie regioni, e di introdurre il Codice identificativo nazionale (Cin), già applicato in alcune regioni e sul quale anche le piattaforme Ota(Airbnb, Booking) sono sempre state allineate. Si tratta di scelte precise, che spingono verso la professionalizzazione del settore e vanno incontro alle esigenze di ospiti sempre più esigenti e attenti al rispetto delle regole: questo è in linea con la visione di un soggetto come CleanBnB, che ha fatto della gestione professionale un modello unico seguito in tutta Italia, con oltre 2.300 proprietà gestite in 70 località.

Risultano invece del tutto incomprensibili scelte come la limitazione a due notti del soggiorno minimo in appartamento, che non ha nessuna connessione con le finalità del disegno di legge e va piuttosto interpretata come un’ingiusta (e del tutto inutile) discriminazione del soggiorno in appartamento rispetto ad altre forme di ospitalità, come quella alberghiera. Possiamo anzi dire che questa forma di restrizione alimenterà il sommerso, come già visto in casi analoghi all’estero, sottraendo i soggiorni di una notte a ogni forma di controllo e di standard di ricettività

- Faceva riferimento al sommerso. Gli alberghi e chi affitta casa come possono tutelarsi dagli abusivi che sono un problema per entrambi?

Gestori professionali di appartamenti come CleanBnB e gestori di strutture alberghiere hanno gli stessi obiettivi: far crescere le proprie attività in modo sostenibile e nel pieno rispetto della concorrenza del mercato. Spingere i proprietari privati ad affidarsi a un gestore (o property manager), che è per forza vincolato a operare nel rispetto delle regole, è un ottimo modo di combattere il sommerso senza penalizzare il settore degli affitti brevi.

- Gli ultimi dati di Cleanbnb sono da record. Sono ipotizzabili contrazioni se venisse dato il via libera alla proposta di cui si discute?

I dati del primo semestre dell’anno e l’analisi preliminare dei risultati del periodo estivo, con oltre il 50% di soggiorni in più rispetto allo stesso periodo del 2022, confermano la capacità di CleanBnB di continuare a crescere in modo sostenibile, e di consolidare la posizione di leader italiano del property management forte di un portafoglio che ad agosto ha superato i 2.200 immobili in gestione diretta. A luglio e agosto 2023, CleanBnB ha registrato un nuovo record di presenze in tutte le località gestite, con 22.465 soggiorni gestiti (+51% rispetto ai 14.856 dello stesso periodo del 2022).

Stando all’ultima versione della bozza del disegno di legge, anche in considerazione della distribuzione sul territorio italiano delle attività di CleanBnB (con oltre 70 località servite), si segnala che le proposte normative in discussione potrebbero avere un impatto moderato sulle attività della società, che già opera nel rispetto delle più stringenti normative in materia su tutto il territorio nazionale.