Affitti brevi: registro unico anche in Spagna

La Spagna sceglie la strada italiana sul boom degli affitti brevi. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a Madrid a un finanziamento di 200 milioni di euro per il bonus di 250 euro per gli aiuti all’affitto casa ai giovani e ha approvato un nuovo regolamento delle locazioni turistiche, stagionali o per stanza, che prevede la creazione di un registro unico per evitare violazioni della normativa vigente.

«Le abitazioni turistiche, stagionali o gli affitti per camere che non siano inclusi nel...