Affitti brevi: rimozione keybox in corso a Milano

Nelle ultime ore la Polizia locale milanese, in coordinamento con il Nuir, ha operato su alcune strade il taglio delle keybox: diverse le località controllate e una settantina le scatolette asportate. Lo scorso 4 dicembre il Consiglio comunale aveva deciso di vietare, mediante una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, l’installazione delle cosiddette lockbox o keybox, le cassette portachiavi utilizzate dai proprietari di bed and breakfast e case vacanze, su elementi dell’arredo urbano, segnaletica...

