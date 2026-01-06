Affitti brevi: rimozione keybox in corso a Milano
Circa 70 le scatolette porta chiavi finora asportate in aree pubbliche. Diverso il caso di quelle installate in condominio su proprietà privata
Nelle ultime ore la Polizia locale milanese, in coordinamento con il Nuir, ha operato su alcune strade il taglio delle keybox: diverse le località controllate e una settantina le scatolette asportate. Lo scorso 4 dicembre il Consiglio comunale aveva deciso di vietare, mediante una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, l’installazione delle cosiddette lockbox o keybox, le cassette portachiavi utilizzate dai proprietari di bed and breakfast e case vacanze, su elementi dell’arredo urbano, segnaletica...