Affitti brevi, senza aumenti salvo il 96% delle prime case
Conferenza stampa degli agenti immobiliari in Senato in attesa dell’emendamento annunciato dal Governo
Il dietrofront che si profila sull’aumento al 26% della tassazione (previsto nel testo del Ddl di Bilancio) mette in salvo il 96% delle prime case destinate ad affitti brevi. Dalla politica arriva un segnale di rassicurazione alle associazioni rappresentative dell’intermediazione immobiliare Fimaa, Fiaip e Anama. Il messaggio è stato portato personalmente dal senatore Renzo Rosso, responsabile nazionale del dipartimento casa di Forza Italia, durante un evento svoltosi ieri a Palazzo Madama. ...
Gli adempimenti e le competenze della figura responsabile rischio amianto
di Sergio Clarelli, Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO