Affitti brevi, stop dal Consiglio di Stato ai limiti imposti dai Comuni

Stop ai divieti imposti dai Comuni sugli affitti brevi. L’attività di locazione turistica, esercitata in forma non imprenditoriale, non rientra nel raggio d’azione dei loro poteri di inibizione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2928/2025, segna un importantissimo precedente nella vicenda degli affitti brevi, dando un duro colpo alle amministrazioni che, in più parti d’Italia, stanno provando a regolare il fenomeno con regole costruite a livello locale.

Tra queste, ci sono i casi di Firenze...