Affitti brevi, i vincoli dell’Ue: tetto alle notti o limitazioni per area
Da Bruxelles primi elementi sulla stretta in arrivo nel 2026: nessun divieto ma l’obiettivo è proteggere le aree sotto stress abitativo
Non ci saranno divieti. Ma misure per proteggere le aree sottoposte a particolare stress abitativo, come i centri storici delle città più turistiche. Introducendo la possibilità di limitare le locazioni, con un tetto massimo annuale di notti vendibili o con l’obbligo di combinare questa modalità di affitto con altri canali, considerati più meritevoli di tutela, come quello agli studenti.
Quello appena iniziato sarà l’anno della proposta di regolamentazione della Commissione europea sugli affitti brevi...