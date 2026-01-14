Locazione

Affitti brevi, i vincoli dell’Ue: tetto alle notti o limitazioni per area

Da Bruxelles primi elementi sulla stretta in arrivo nel 2026: nessun divieto ma l’obiettivo è proteggere le aree sotto stress abitativo

di Giuseppe Latour

Non ci saranno divieti. Ma misure per proteggere le aree sottoposte a particolare stress abitativo, come i centri storici delle città più turistiche. Introducendo la possibilità di limitare le locazioni, con un tetto massimo annuale di notti vendibili o con l’obbligo di combinare questa modalità di affitto con altri canali, considerati più meritevoli di tutela, come quello agli studenti.

Quello appena iniziato sarà l’anno della proposta di regolamentazione della Commissione europea sugli affitti brevi...

Correlati

Affitti brevi, l’Europa stringe le regole: le novità in Italia, Spagna e Grecia

Gli ultimi contenuti di Locazione