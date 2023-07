Affitti, la clausola penale non si tassa: integra il contratto a cui è vincolata di Rosanna Acierno

Cgt secondo grado Lombardia, sentenza 2007/11/2023 Corte di Giustizia Tributaria

Cgt secondo grado Lombardia, sentenza 1690/11/2023 Corte di Giustizia Tributaria









La clausola penale apposta dal locatore in un contratto di locazione al fine di disporre l’applicazione di sanzioni per eventuali inadempimenti da parte del conduttore non sconta una ulteriore imposta di registro, oltre a quella già versata per la registrazione del contratto.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la sezione 11 della Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con le sentenze n. 2007 del 22 giugno 2023 e n. 1690 del 12 maggio 2023 (presidente e relatore De Ruggiero), confermando...