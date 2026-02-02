Affitto di spazi condominiali: serve sempre un contratto
Il canone di locazione è liberamente determinabile, così come sono le altre clausole accessorie e la durata
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 dicembre 2025
La clausola del regolamento condominiale contrattuale, per la quale l’assemblea decide a maggioranza il corrispettivo per la locazione del parcheggio (area comune), è valida e dev’essere rispettata. Ciò premesso, si ritiene che con una maggioranza “semplice” ex articolo 1136, terzo comma, del Codice civile - ossia, in seconda convocazione, con 333 millesimi e la...