Agevolazione prima casa e scadenza per il riacquisto dell’immobile concesso in beneficio
Non è ammissibile un’estensione del nuovo termine biennale al riacquisto della prima casa ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta
Con l’interpello 297 del 26 novembre 2025, l’agenzia delle Entrate ha formulato un orientamento ufficiale in merito alla disciplina del riacquisto della prima casa con le relative agevolazioni fiscali, nel contesto specifico in cui segue la vendita di un immobile precedentemente acquistato usufruendo delle medesime agevolazioni. L’istanza presentata riguardava la possibilità di applicare un’estensione del termine previsto per effettuare la vendita successiva dell’abitazione agevolata già posseduta...