Come fare perRecupero e ristrutturazione

Aggiornamento catastale delle variazioni delle colture praticate

di Antonio Piccolo - Dottore commercialista e revisore dei conti

  • Quando Entro il 31 gennaio 2026

  • Cosa scade Aggiornamento catastale della variazione della coltura praticata sul terreno agricolo

  • Per chi Titolari di diritto reale e conduttori di terreni agricoli

  • Come adempiere Presentazione della denuncia catastale di variazione della coltura praticata (Modello 13T - 26)

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Quadro normativo di riferimento
  3. 3. Aggiornamento elenco variazioni colturali

Gli ultimi contenuti di Come fare per