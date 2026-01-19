Agrivoltaico: procedura abilitativa e autorizzazione unica non sono procedure alternative
Si tratta di procedimenti autonomi, caratterizzati da presupposti, competenze e regole differenti
Il Tar Brescia sezione I, con la sentenza 27 novembre 2025, n. 1078 ha respinto il ricorso proposto da un Comune avverso l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di rilevanti dimensioni. L’ente locale sosteneva che il precedente diniego opposto in sede di procedura abilitativa semplificata (Pas), non impugnato dal proponente, avesse definitivamente consumato il potere amministrativo, precludendo l’accesso al procedimento ordinario di autorizzazione...