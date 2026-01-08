Ai costi per la scala esterna partecipa anche il piano terra
Tutti i condòmini devono partecipare alle spese per le opere necessarie alla conservazione o al ripristino delle scale, a prescindere dal loro effettivo utilizzo
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025
Nel caso descritto, la sostituzione dei parapetti e della ringhiera protettiva della scala esterna con materiale più costoso e duraturo, è da considerare un intervento di manutenzione straordinaria necessario per la conservazione delle strutture esistenti. Secondo il principio generale stabilito dall’articolo 1124 del Codice civile, le scale sono mantenute e sostituite...