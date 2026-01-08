Ai costi per la scala esterna partecipa anche il piano terra

La domanda In una palazzina di montagna, di sei unità, il regolamento condominiale pone a carico dei soli proprietari dei terrazzini la manutenzione dei parapetti e della ringhiera protettiva della scala esterna di accesso al primo e secondo piano, attualmente in legno. Nel caso si decidesse di sostituire tali strutture con materiale in alluminio simile al legno, di più lunga durata ma molto costoso, alla spesa devono concorrere anche i due condòmini del piano terra, che sono privi di terrazzo e non utilizzano la scala esterna?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025

Nel caso descritto, la sostituzione dei parapetti e della ringhiera protettiva della scala esterna con materiale più costoso e duraturo, è da considerare un intervento di manutenzione straordinaria necessario per la conservazione delle strutture esistenti. Secondo il principio generale stabilito dall’articolo 1124 del Codice civile, le scale sono mantenute e sostituite...