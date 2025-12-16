Al Direttivo nazionale Appc il presidente Vincenzo Vecchio traccia la rotta

Si è tenuta lo scorso fine settimana l’assemblea del nuovo direttivo dell’Associazione piccoli proprietari case (Appc), aperta dalla relazione del presidente nazionale Vincenzo Vecchio. Un intervento ad ampio raggio che ha analizzato lo stato dell’associazione, cresciuta costantemente dal 2021 ad oggi con nuove sedi in quasi tutte le regioni e capoluoghi italiani.

Oltre la tutela: la funzione sociale della proprietà

Il presidente ha ribadito che la missione di Appc supera la mera tutela dei diritti. «La nostra è una visione non corporativa», ha dichiarato...