Al via i corsi Anaip con diverse modalità: presenza, da remoto e misti

Anaip, comunica l’avvio dei corsi di aggiornamento professionale e il corso base di formazione professionale per amministratori di condominio. Si tratta dei corsi obbligatori in ottemperanza al Dm 140/2014.

Varie le modalità di frequenza: solo online con esami in presenza, in forma mista online e in presenza, solo in presenza,per fornire la possibilità a tutti di scegliere la modalità preferita.

Questo il calendario:

Corso online 17-18-19 dicembre con esami in presenza a:

- Milano 18 Gennaio dalle ore 13.00

- Ferrara 19 Gennaio dalle ore 13.00

- Cagliari 22 Gennaio dalle ore 11.00

- Roma 25 Gennaio dalle ore 18.30

Corso Online 13-14-15-16 ed in presenza a Milano 18 gennaio 2025.

Corso Online 13-14-15-16 e in presenza a Ferrara il 19 gennaio 2025

Corso in presenza 24-25 gennaio 2025 a Roma

Una nota precisa che per l’iscrizione è necessario compilare l’apposita domanda attraverso il sito www.anaip.it