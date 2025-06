Albergatore responsabile dell’annegamento in piscina di un minore

Un albergatore è stato condannato per il reato di omicidio colposo in relazione all’annegamento di un bambino nella piscina della struttura. La Corte di appello confermava la condanna, per condotte colpose indipendenti, anche dei genitori, per non avere vigilato, affidando il bambino al fratello di nove anni, e dell’addetto al salvataggio. Il giudice riteneva il titolare dell’albergo responsabile del reato perché aveva sottovalutato il rischio di annegamento dei piccoli bagnati che definiva poco ...

