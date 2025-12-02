All’avvocato moroso si può staccare il citofono
Il titolo professionale del debitore non attenua la portata delle conseguenze giuridiche della morosità
La Corte d’appello di Napoli sezione VI, con la sentenza del 29 ottobre 2025, numero 5301, torna a definire i confini applicativi dell’articolo 63, comma 3, disposizioni attuative Codice civile, che consente all’amministratore di sospendere i servizi di godimento separato quando la morosità del condomino superi il semestre. La disposizione, pensata per garantire la continuità della gestione condominiale, consente di limitare l’utilizzo di quelle utilità riferite esclusivamente alla singola unità ...