Allarme Anapic sul vandalismo a Milano

Allarme a Milano in zona piazza Della Repubblica dove - segnala una nota Anapic - una sequenza di auto sono state devastate da vandali. Vetri distrutti e furti di ogni genere in pieno giorno e in pieno centro.

A lanciare l’allarme la presidente Anapic, Lucia Rizzi, che lancia un appello al governo per un intervento incisivo su Milano da parte delle forze dell’ordine per tutelare i cittadini da furti e atti vandalici ai danni dei condòmini che si sentono sempre più vittime indifese della microcriminalità.

Un appello per intensificare le telecamere su strade pubbliche e per salvaguardare le auto parcheggiate.