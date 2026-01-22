Allarme Uppi: le Entrate chiedono conto del superbonus, ma ci sono dentro tutti

C’è posta dalle Entrate. L’Agenzia ha annunciato, come anticipato dal Sole 24 Ore, che sta per arrivare una nuova ondata di lettere di compliance (non proprio accertamenti, insomma) a circa 200mila contribuenti con richiesta di chiarimenti sui bonus edilizi, superbonus 110% in testa. Ma quali sono i rischi? L’Uppi in una nota mette in guardia i piccoli proprietari e spiega come prepararsi alle richieste del Fisco.

Il fatto è, spiegano Fabio Pucci (presidente nazionale Uppi e Jean-Claude Mochet (segretario...