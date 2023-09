Alloggi studenti, 80mila posti potenziali

Ne servono 60mila entro il 2026, all'appello del Mur hanno risposto 385 enti









Anno accademico nuovo, problemi vecchi. A cominciare dalla penuria di alloggi che le future matricole stanno sperimentando sulla propria pelle in questi giorni, con l'inizio delle lezioni alle porte (al Politecnico di Milano si parte il 13 settembre, alla Sapienza di Roma e a Bologna il 18, a Firenze il 20 eccetera) e i canoni degli affitti più alti mediamente del 10% (su cui si veda Il Sole 24 Ore di Lunedì 28 agosto) rispetto al periodo pre-Covid. Un tema che aveva appassionato i media prima dell'estate, sull'onda delle tende di protesta spuntate in tutte le principali città italiane, e che tornerà d'attualità a breve complice la nuova manifestazione nazionale indetta dagli universitari per il 16 e il 17 settembre.

Lo scenario per il 2023/24 potrebbe essere leggermente migliore, grazie ai 7.500 posti letto in più (rispetto ai 40mila preesistenti) reperiti nei mesi scorsi con i primi 300 milioni del Pnrr. Se è vero che quegli alloggi sono stati eliminati dai target di dicembre 2022, a cui era condizionato l'incasso della terza rata, e spostati sull'obiettivo finale di ottenerne 60mila entro il 2026 così da andare incontro alle richieste di Bruxelles, è altrettanto vero che esistono e in molti casi sono anche stati assegnati.

Il punto è che sono ancora pochi però per risolvere l'emergenza, considerando che nel nostro Paese le residenze copre il 4% della domanda contro il 10% della Germania, il 12 della Francia e il 24 del Regno Unito. Solo nel medio periodo il Piano di ripresa e resilienza potrebbe fornire un aiuto più tangibile, in virtù dei 60mila posti da attivare entro il 2026. E un segnale di ottimismo in tal senso è arrivato nelle scorse settimane con la risposta massiccia alla manifestazione d'interesse pubblicata dal ministero dell'Università il 12 maggio.

Secondo un report di Cassa depositi e prestiti (Cdp) i soggetti che si sono detti interessati sarebbero 385, per complessive 398 domande presentate. In gran parte dei casi si tratta di privati: 264 proponenti, di cui 18 Sgr. Ma nel gruppo di potenziali interessati ci sarebbero anche 39 enti locali/regioni, 54 soggetti pubblici e 29 enti ecclesiastici. Per un totale di 722 immobili e 80.534 posti alloggio candidabili. Di questi, 47.002 sarebbero ubicati al Nord, 15.549 al Centro e 17.983 al Sud. Più nel dettaglio, passando alle città interessate, la prima sarebbe Milano con quasi 17mila spazi potenziali, davanti a Roma (16.963) e Napoli (3.890).

Sono numeri confortanti anche se del tutto preliminari. Adesso tocca a uno (o presumibilmente più bandi del Mur) il compito di raccogliere i progetti di riconversione veri e propri e farli valutare a una commissione in via di istituzione. Il primo avviso pubblico potrebbe arrivare tra settembre e ottobre. Al suo interno verrà esplicitato anche l'ammontare da riconoscere agli eventuali investitori. Al momento si tratta di 12.500 euro di contributo triennale (ma erogato una tantum) per ogni nuovo posto letto attivato. Ma è un importo che potrebbe anche crescere se arrivasse l'ok di Bruxelles (su cui si veda altro articolo in pagina) alle 144 proposte di modifica avanzate a inizio agosto. Una delle quali prevede, infatti, di appostare 300 milioni in più sul fondo per l'housing universitario, sottraendoli ad altri obiettivi della Missione 4, sottomissione 2, del Pnrr. A quel punto i 12.500 potrebbero anche diventare 20mila euro. Per andare incontro alle richieste delle associazioni studentesche, sempre nei bandi si potrebbe pensare di premiare gli investitori che decidano di riservare una quota più alta di alloggi alle graduatorie per il diritto allo studio. Ma questa è un'altra partita ancora.