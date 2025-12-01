Fisco

Alloggio anni 50 non più signorile: ok al declassamento in catasto

La Cgt di Torino avalla il salto da categoria A/1 ad A/2 con procedura Docfa

di Cristiano Dell'Oste

Un appartamento iscritto in catasto come «signorile» può essere declassato se risale agli anni 50, ha «dotazioni tecnologiche obsolete», «ascensori non a norma per i disabili», «bassa efficienza energetica» (classe F, nel caso specifico) ed è senza garage, giardino o portineria. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (627/2/2025, presidente Passero, relatore Michelone) ha dato ragione ai due comproprietari di un alloggio a Torino, in zona semicentrale.

Il contenzioso si...

