Amministratore legittimato esclusivo in caso di impugnazione di una delibera di Selene Pascasi

L'atto di citazione deve essere notificato al legale rappresentante del condominio e non solo alla società che lo amministra in proprio

Il condomino, assente o dissenziente, che impugna una delibera relativa alla ripartizione delle spese per cose o servizi, deve citare l’amministratore, avendo la controversia per oggetto un interesse comune degli altri partecipanti, sebbene in opposizione a quello suo particolare. Lo puntualizza il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4236 del 15 marzo 2023 .

La vicenda processuale

Apre la lite la citazione con cui due condòmini chiamano in causa il condominio e le S.r.l. che lo gestivano, chiedendo la nullità o l’annullabilità...