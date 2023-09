Amministratore, nomina giudiziaria possibile anche se i condòmini sono meno di nove di Ettore Ditta

Si applica la disciplina della comunione per analogia in relazione alla necessità di assumere provvedimenti urgenti per l'amministrazione del bene









L’articolo 1129 del Codice civile ha modificato in maniera significativa la disciplina sulla nomina giudiziaria dell’amministratore rispetto a quanto era previsto prima della riforma entrata in vigore nel 2013. In particolare è stato elevato ad otto il numero (che in precedenza era di quattro) dei condòmini oltre il quale si ritiene esistere l’obbligo, per l’assemblea, di nominare un amministratore.

La nomina dell'amministratore negli stabili con più di otto condomini

A rigore l’attuale articolo 1129, modificando la formulazione precedente, prevede che quando i condòmini sono più di otto, se l’assemblea non provvede, la nomina di un amministratore viene disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o anche dello stesso amministratore dimissionario.

Negli edifici sotto gli otto condomini non esiste dunque un obbligo generale di nomina dell’amministratore? Il tema è strettamente attuale divenuto centrale in tempi di bonus edilizi ed lavori da deliberare, in stabili di più grandi dimensioni come in edifici più modesti. Ma a guardare la legge di riforma nel suo complesso risulta implicitamente un obbligo alla nomina, anche in considerazione del fatto che la legge di riforma ha aggiunto a quelle preesistenti ulteriori e ancora più incisive responsabilità a carico dell’amministratore.

Come ottenere la nomina in edifici sotto soglia

La nomina dell’amministratore può essere disposta, con un procedimento di Volontaria giurisdizione, dal Collegio del Tribunale anche quando i condòmini non sono più di otto mediante il ricorso all’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile (dettato per l’amministrazione della comunione, ma applicabile anche al condominio per il rinvio previsto dall’articolo 1139 del Codice civile), il quale stabilisce che, se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, oppure se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, che provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Mancata adozione di provvedimenti necessari

Il presupposto per la nomina giudiziaria dell’amministratore è quindi costituito dalla mancata adozione di provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o dall’impossibilità di raggiungere una maggioranza deliberativa su specifiche questioni riferite alla situazione sottoposta al Tribunale; questo significa che, in presenza di problematiche concrete, il Giudice provvede alla nomina dell’amministratore affinché si occupi di esse, anche se i condòmini non sono più di otto.

Si tratta di una regola applicativa che è già stata enunciata in più occasioni nella giurisprudenza di merito (Corte di appello di Genova decreto 12 luglio/3 agosto 2016 e Tribunale di Genova decreto 22/23 febbraio 2023), sottolineando che in tutti i provvedimenti di volontaria giurisdizione l'intervento autoritativo è sempre previsto in funzione sussidiaria, per supplire l’inerzia dei comunisti nell’amministrazione della cosa comune.