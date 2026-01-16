Amministratore in proroga e condominio autonomo autorimesse tra i temi approfonditi
Focus anche su compenso e rimborsi spettanti all’amministratore, comunicazione dei dati dei morosi e demolizione di immobile abusivo
In Condominio e immobili 12 gennaio 2026, M. Ginesi, «Ancora in tema di prorogatio dell’amministratore e diritto al compenso», ha messo in rassegna una sentenza del Tribunale di Massa. In argomento, si vedano P. Marzotti, «Il compenso dell’amministratore di condominio in regime di prorogatio», in Condominio e immobili 9 dicembre 2025; G. Cice, «Durata e funzioni dell’incarico di amministratore di condominio», in Condominio e immobili 4 dicembre 2025; C. Belli, «Sulla cessazione automatica dell’incarico...