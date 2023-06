Amministratore senza poteri se la canna fumaria è privata

La domanda

La domanda

Da tempo, nel mio condominio, non si vuole adeguare alla legge lo sfogo dei fumi delle canne fumarie delle caldaie sul lastrico condominiale. Mi ritrovo, quindi, con i fumi del condomino sottostante al mio appartamento che vanno a finire direttamente in casa mia. Dopo averlo sollecitato varie volte, l’amministratore mi ha risposto dicendo che non può costringere i condòmini della mia verticale alla messa a norma delle canne sul lastrico, perché si tratterebbe di una questione di natura privatistica, e non condominiale. Come devo agire per tutelare la mia salute?