Amministratore in vacanza? Alcune soluzioni operative da prendere sotto l'ombrellone di Rosario Dolce

In caso l'assenza si prolunghi oltre le due settimane previste, è possibile ricorrere a un sostituto per garantire la continuità del servizio ai condòmini

Cosa aspettarsi dalle vacanze estive dell'amministratore? A questa domanda non è semplice rispondere perché dipende a quale amministratore si fa riferimento. Infatti, se l'amministratore del condominio è una persona giuridica (positivizzata dall'articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione al Codice civile) è facile intuire che la gestione dei rapporti in essere non dovrebbe verosimilmente risentire di brusche interruzioni. Invece, nel caso in cui ci trovassimo davanti a una persona fisica è possibile immaginare che, per un dato margine di tempo, lo stesso sia materialmente assente e, pertanto, non possa curare personalmente, a seconda delle necessità, nessuno degli aspetti della vita condominiale.

La nomina di un sostituto temporaneo

Una soluzione per garantire la continuità dell'«Ufficio personale» potrebbe essere quella di nominare un sostituto temporaneo. Ricordando che l'amministratore di condominio è un professionista che espleta la propria attività in ragione di un rapporto fiduciario con i condòmini - inquadrato per prassi corrente nel mandato con rappresentanza – si potrebbe anche ipotizzare, ove l'assenza dalle funzione perduri qualche settimana in più rispetto alle canoniche due, che lo stesso ricorra alla nomina di un “sostituto”. In questo caso, occorre rammentare la previsione contenuta nell'articolo 1711 del Codice civile, che disciplina le responsabilità che il mandatario (rectius, l'amministratore) assume a seconda che il ricorso al sostituto sia stato preventivamente approvato dall'assemblea dei condòmini o meno.

Subentro autorizzato

Quando la sostituzione è autorizzata, l'amministratore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (articoli 1710, 1176 del Codice civile) tanto nella scelta del sostituto quanto nell'impartirgli le istruzioni.Il mandatario, tuttavia, anche quando si serva di altri per l'espletamento dell'incarico ricevuto, conserva la sua qualità, né essa viene acquistata dai suoi incaricati. Continuano, infatti, a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, liberato da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato (Cassazione civile, Sezione III, sentenza 2199/1980).

Pensare a un piano d'azione prima delle ferie

Dal punto di vista oggettivo, invece, va detto che prevedere gli incombenti gestionali che gravano sul condominio anche per i mesi estivi e pianificare le modalità di risoluzione delle questioni operative che pongono in concreto è la vera “contromossa” per evitare problemi emergenziali. In effetti, un amministratore professionista che disponga di un registro anagrafe sicurezza aggiornato (si veda articolo 1130, comma 1, numero 6, Codice civile) è in grado di pianificare in anticipo gli interventi manutentivi per ciascuno degli impianti di cui consta il fabbricato.

Allo stesso modo, la catalogazione preventiva dei servizi da rendere e garantire ai condòmini o al condominio in generale, a partire da quello collegato al cosiddetto “portierato”, anche per i mesi estivi può essere utile per evitare di generare interruzioni o modifiche nell'erogazione, seppur temporanea, salvando così la reputazione dello studio e le meritate vacanze estive.