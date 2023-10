Amministratori, il 7 ottobre il corso di aggiornamento Unai a Milano

Focus su mediazione, riqualificazione energetica, sicurezza antincendio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Sabato 7 ottobre, si terrà presso Uptown Palace Hotel di Milano, in via Santa Sofia, l’evento organizzato da Unai, l’Unione nazionale di amministratori d’immobili, relativo all’aggiornamento professionale per gli amministratori di condominio.

Inizio dei lavori alle 9,30 con un focus sul sistema magnetoinduttivo nel controllo delle funi degli ascensori, cui seguirà l’interessante relazione del presidente Unai nazionale Rosario Calabrese sul nuovo ruolo dell’amministratore nell’ambito della mediazione civile. La partecipazione a tutti i moduli, che si concluderanno il pomeriggio, accredita 7 ore formative valide ai sensi del Dm 140/14.

La locandina integrale dell’evento la potete consultare cliccando qui