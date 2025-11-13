Amministratori di San Marino a Montecitorio: incontro con il vicepresidente della Camera
Focus su sviluppo della categoria, tutela del patrimonio immobiliare e transizione ecologica
Il 12 novembre scorso, il Presidente di Asacon – Associazione sammarinese amministratori condominiali, Andrea Gregnanin Vincenti, ha incontrato a Montecitorio il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, per un confronto istituzionale dedicato allo sviluppo della categoria degli amministratori condominiali, alla tutela del patrimonio immobiliare dei cittadini e alle sfide della transizione ecologica.
Durante l’incontro - comunica una nota - sono stati approfonditi temi cruciali quali ...