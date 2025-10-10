Amministrazione di sostegno e immobili: nuove opportunità di business

Nuovi scenari operativi per il mercato immobiliare dopo la Cassazione 2025.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di amministrazione di sostegno ha evidenziato nuovi orientamenti nella gestione del patrimonio immobiliare. Le considerazioni che seguono rappresentano un’analisi orientativa delle principali novità giurisprudenziali, senza pretesa di completezza e con l’avvertenza che ogni situazione specifica richiede valutazione professionale individuale.

La Cassazione n. 18563/2025: accesso post-mortem agli atti

La Sez. I Civile della Suprema Corte ha segnato una svolta decisiva con la sentenza n. 18563 dell’8 luglio...