Anapi parteciperà al Restructura 2023 di Deborah Maria Foti - Anapi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Torna anche quest’anno a Torino il Restructura, il salone leader del nord-ovest rivolto a professionisti e a privati su riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia che si terrà a Lingotto Fiere dal 23 al 25 novembre 2023. L’obiettivo di questa manifestazione fieristica è quello di mettere in dialogo le aziende leader del settore con gli addetti ai lavori e con il grande pubblico, presentando tutte le novità dell’ambito.

Questa 35esima edizione del Restructura si focalizzerà sul tema della sostenibilità, attraverso il Villaggio della Bioedilizia, un’area dedicata appunto alla bioedilizia e a tutti i materiali considerati alternativi per un processo di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici sempre più ecologico e a ridotto impatto ambientale.

Tra i vari temi trattati nell’edizione Restructura 2023 anche le ultime novità riguardo le modalità costruttive e le relative soluzioni tecnologiche, le innovazioni nell’ambito di attrezzature e tecniche applicative, la gestione delle risorse idriche e le comunità energetiche.

In questa interessante cornice fieristica l’Anapi darà il proprio contributo attraverso l’organizzazione di un ciclo di convegni formativi tenuti da professionisti del settore e dedicati agli amministratori di condominio.

I convegni Anapi si svolgeranno giovedì 23 novembre 2023 presso la Sala Blu sita nel Padiglione 3 e verteranno su alcune delle tematiche più rilevanti e più attuali del mondo condominiale.

La partecipazione all’intera giornata di convegni sarà totalmente GRATUITA per tutti gli associati Anapi e permetterà agli amministratori di condominio Anapi, in regola con il pagamento della quota associativa, di acquisire n° 5 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento del 2024.

Modalità di partecipazione:

• Inviare un’email all’indirizzo eventi@anapi.it inserendo nel corpo dell’email il proprio nome, cognome e numero di tessera. Nell’oggetto dell’email inserire: “Partecipazione Restructura 2023”;

• Riceverete in risposta un’email di conferma dell’inserimento nell’elenco dei partecipanti contenente un link che riporterà alla procedura da seguire per richiedere il biglietto gratuito per l’ingresso alla manifestazione.

La richiesta di partecipazione ai convegni dovrà pervenire all’Anapi entro e non oltre il 20 novembre 2023.