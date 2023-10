Anapic chiede la proroga del superbonus negli edifici che sono ad un passo dall’ultimazione dei lavori

Anapic in una nota chiede attraverso la presidente Lucia Rizzi la proroga per fruire del superbonus in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023 per i condomìni che hanno già avviato i lavori. Questo al fine di consentire agli operatori di settore di ultimare i processi di riqualificazione nei condomìni .

«Se è vero che ci sono state parecchie criticità nell’applicazione della norma che prevedeva la riqualificazione edilizia ed energetica dei condomìni ora il Governo deve dare la possibilità agli amministratori di condominio che hanno già fruito ed applicato correttamente la norma superbonus di non arrivare al 31 dicembre 2023 in affanno con il rischio di non riuscire a completare opere e pratiche burocratiche a vantaggio dei condomìni che hanno avviato da tempo il procedimento di riqualificazione».

«Auspichiamo che il Governo tenga presente che tale puntuale richiesta è indispensabile per evitare ulteriori problematiche di completamento delle opere e di esborsi economici a danno dei proprietari che hanno autorizzato l’iter tempo fa» conclude la nota della presidente Anapic Lucia Rizzi, fiduciosa in un celere riscontro da parte del Governo.