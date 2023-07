Anapic chiede una proroga dei versamenti fiscali

La presidente Rizzi si unisce all'appello lanciato qualche giorno fa anche dall’ Ordine dei dottori commercialisti di Milano

Attenta analisi della presidente Anapic Lucia Rizzi che chiede supporto al governo e alle banche per aiutare le famiglie a superare questa situazione difficile dovuta al

caro vita e all'aumento vertiginoso dei tassi dei mutui. La presidente Rizzi chiede perciò una proroga dei versamenti fiscali da parte dei contribuenti e dei professionisti, unendosi all'appello lanciato qualche giorno fa anche dallOrdine dei dottori commercialisti di Milano .

In una nota la presidente Anapic esorta le istituzioni a intervenire per evitare l'inevitabile collasso economico a cui il paese sta andando incontro con una sempre più evidente crisi che divide le categorie di ricchi e poveri .